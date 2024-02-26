مهاجمون مجهولون يفرغون ذرة أوكرانية من قطار في بولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو - (د ب أ)

وصل مهاجمون مجهولون إلى العديد من عربات قطار شحن أوكراني في بولندا، وقاموا بتفريغ المنتجات الزراعية التي كان يتم نقلها في القطار، وفقا لتقارير إعلامية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة أنباء "باب" البولندية، اليوم الأحد، إنه خلال هذا الحادث الذي وقع في منطقة "كوتوميريز" في شمال وسط بولندا، تم نثر الذرة من ثماني عربات على مسارات القطار، ولم يتضح بعد متى وقعت هذه الجريمة بالفعل.

ومن المرجح أن تكون هذه الجريمة قد وقعت على خلفية احتجاجات المزارعين البولنديين ضد الواردات الزراعية الأوكرانية الرخيصة، وتعد هذه الواقعة هي الأولى من نوعها.

وكتب نائب رئيس الوزراء الأوكراني وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف على موقع "إكس" أن 160 ألف طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية تعرضت للتدمير أثناء النقل إلى مدينة جدانسك الساحلية.

وتساءل كوبراكوف "إلى متى ستسمح الحكومة (في وارسو) والشرطة البولندية بهذا التخريب؟"

كانت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي)، قد ذكرت أمس السبت، بأن شحنة فول صويا أوكرانية تم إلقاؤها من على متن قطار بضائع عند معبر دوروهوسك الحدودي في بولندا

وبحسب التقرير، فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، حيث يرجح أن حوالي 5 أطنان من المواد الغذائية قد تضررت.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء ذلك الحادث، بيد أن المزارعين البولنديين كانوا يحتجون على الواردات الزراعية الأوكرانية رخيصة السعر منذ أسابيع، بما في ذلك عن طريق تفريغها.