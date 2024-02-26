أكد عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب عبد العزيز الصمد، أن "وفداً منها سيلتقي غداً غالبية نواب مجموعة التغيير، على ان يستكمل جولته على كل الكتل بدءاً من الغد وحتى يوم الخميس المقبل، وستكون المحطة الاخيرة من الجولة مع كتلة الوفاء للمقاومة".
ورداً على سؤال لـ"الجمهورية" عمّا اذا كان هناك "إيعاز" او طلب خارجي من التكتل لكي يتحرك رئاسيا، اوضح الصمد، اننا "مجموعة مستقلة لا نتلقّى إيعازاً من احد ويعنينا البلد فقط. بدليل انّ لا اسم مرشحاً لدينا حتى الآن، وسنرى نتائج اجتماع الكتل التي تملك كل مجموعة منها اسماً معيناً، وفي ضوء التشاور يمكن ان نختار اسماً".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد العزيز الصمد: "الاعتدال الوطني" ستلتقي غداً غالبية نواب مجموعة التغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.