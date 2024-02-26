انت الان تتابع خبر خارطة بغداد "حمراء" والازدحامات في كل مكان.. تعرف على أبرزها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
سريع القناة من مشروع الرستمية لغاية مدخل سوق بغداد الجديدة سريع القناة عند مجسر حمورابي لغاية جسر الحبيبية، ومجسر حمورابي ازدحام لغاية مجسر حماة
شارع معارض الحبيبية وساحة المعارض وشارع العمال ازدحام بالكامل
ازدحام من مجسر مظفر الى مستشفى الكندي
محمد القاسم من الكندي لغاية معارض النهضة
شارع بور سعيد من مجسر النخيل لغاية مستشفى الجملة العصبية
شارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية
سريع الدورة من خلف المصفى لغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسم
شارع وجسر الطابقين بالكامل
جسر الجادرية لغاية تقاطع الجامعة
شارع المطار بالكامل لغاية ام الطبول
سريع القادسية وتقاطع ساحة الاحتفالات
ساحة النسور من جميع الاتجاهات
شارع المنصور وجميع الشوارع الفرعية من بينها شارع الرواد وشارع النقابات
شارع 14 رمضان من جسر الاعظمية لغاية مجسر ساحة اللقاء
سريع القناة من مشروع الرستمية لغاية مدخل سوق بغداد الجديدة
الشارع من مركز الرشاد وجسر المشتل ازدحام متصل لغاية سوق بغداد الجديدة
شارع موسى بن نصير لغاية محكمة بغداد الجديدة
شارع معارض الحبيبية وساحة المعارض وشارع العمال ازدحام بالكامل
ازدحام من مجسر مظفر الى مستشفى الكندي
محمد القاسم من الكندي لغاية معارض النهضة
شارع بور سعيد من مجسر النخيل لغاية مستشفى الجملة العصبية
شارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية
سريع الدورة من خلف المصفى لغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسم
شارع وجسر الطابقين بالكامل
جسر الجادرية لغاية تقاطع الجامعة
شارع المطار بالكامل لغاية ام الطبول
سريع القادسية وتقاطع ساحة الاحتفالات
ساحة النسور من جميع الاتجاهات
شارع المنصور وجميع الشوارع الفرعية من بينها شارع الرواد وشارع النقابات
شارع 14 رمضان من جسر الاعظمية لغاية مجسر ساحة اللقاء