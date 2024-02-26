شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 14 قتيلًا وجريحًا في انفجار مصنع للألعاب النارية بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب مثلهم عندما وقع انفجار قوي داخل مصنع للألعاب النارية الليلة الماضية بولاية أوتار براديش شمال الهند.

وذكرت الشرطة المحلية أن الانفجار كان قويًا لدرجة أن دويه ُسمع على بعد عدة كيلومترات من المصنع.

أشارت النتائج الأولية إلى أن الانفجار وقع بسبب حريق في المواد الكيمياوية المخزنة، مبينة أن 10 سيارات إطفاء أُرسلت إلى مكان الحادث لإخماد الحريق، حيث تمكنت من إخماد النيران ونقل المصابين إلى المستشفى القريب من موقع الحادث.