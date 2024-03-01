اندلاع حريق في مخلفات بمدينة الباجور بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

نشب حريق في مجمع مخلفات وقمامة بجوار المدرسة الثانوية الصناعية بمدينة الباجور، إذ لاحظ الأهالي تصاعد أدخنة كثيفة وسرعان ما اشتعلت النيران بالمكان وانتشرت في مساحات من القمامة ما أثار حفيظتهم خِشية امتدادها للمنازل أو إصابة المارة وقرروا استدعاء رجال الحماية المدنية.

على الفور، انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحريق وبدأت في عملها بحضور مسؤول بمجلس مدينة الباجور، والذي بدوره استدعى "لودر" لتقليب أطنان القمامة ومن ثم غمرها بالمياه لمنع اشتعال النار مجددًا.

هذا ولم يُعرف بعد سبب الحريق، ولم ينتج خسائر في الأرواح وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.