علي حسن مويني .. رجل فتح تنزانيا

ياسر رشاد - القاهرة - كان علي حسن مويني الرئيس الثاني لتنزانيا ، معروفا باعتزاز باسم مزي روخسا "السيد إذن".

واشتهر الزعيم السابق الذي توفي، أمس الخميس عن عمر يناهز 98 عاما بالسماح بقائمة طويلة من الأشياء التي أنكرها سلفه مثل الديمقراطية متعددة الأحزاب ووسائل الإعلام المستقلة والتجارة الحرة والملكية الخاصة لأجهزة التلفزيون.

في عام 1985، عندما أدى اليمين الدستورية لأول مرة، كان اقتصاد تنزانيا يكافح، ويعاني من الآثار المدمرة للسياسة الاشتراكية للرئيس المؤسس جوليوس نيريري المعروفة باسم أوجاما، فضلا عن الحرب ضد أوغندا المجاورة التي أطاحت عيدي أمين.

Ujamaa ، السواحيلية للأسرة ، تضمنت العمل التعاوني حيث كان كل شيء مملوكا بشكل جماعي ، بما في ذلك الأرض ، بينما كان الناس يعيشون في مستوطنات مجتمعية.

ولكن بعد أكثر من عقدين من حكم نيريري، واجهت البلاد نقصا في السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والملابس، كان النقد الأجنبي نادرا وكانت تنزانيا غارقة في الديون.

تم اختيار مويني يدويا من قبل نيريري الكاريزمي. على الرغم من الأزمة الاقتصادية ، كان لا يزال يحظى بالاحترام في البلاد باعتباره الأب المؤسس. تمكنت رؤية نيريري من توحيد البلاد المكونة من أكثر من 120 مجموعة عرقية.

كان ينظر إلى خليفته على أنه مرشح خجول وتوفيقي من غير المرجح أن يهز القارب.

واعتبره البعض دمية في يد نيريري ، الذي على الرغم من تنحيه عن منصب الرئيس ، إلا أنه ظل زعيما للحزب الحاكم ، الذي كان لا يزال يحكم قبضته على شؤون الدولة.

ونقلت المجلة الاقتصادية عن مجلة الإيكونوميست قولها في ذلك الوقت إن الناس يجب ألا "يتوقعوا الكثير من التغييرات في اقتصاد تنزانيا الباهت عندما يتولى منصب الرئيس ... السيد مويني هو رجل السيد نيريري".

قدم نيريري نفسه مويني على أنه "رجل صالح ومحايد ومحترم ، الذي لم يسع أبدا إلى الشهرة أو يستخدم منصبه لتعزيز طموحه".

لكنه سرعان ما فكك سياسة الجامعة والعديد من القيود في ظل نظام سلفه.

لقد فتح الاقتصاد، وسمح للأحزاب الأخرى بالترشح في الانتخابات، ومكن وسائل الإعلام المستقلة من الوجود، وسمح ببيع أجهزة التلفزيون للأفراد، والتي كانت في السابق مملوكة ملكية جماعية فقط.

كما بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي حول الحصول على دعم مالي.

ومع اقتراب الاقتصاد من حافة الانهيار، كان ينظر إلى الإصلاحات على أنها أنقذت الاقتصاد.

يروي جوزيف واريوبا، الذي كان رئيسا للوزراء خلال رئاسة مويني، كيف ساعدت قيادة الرئيس "الشجاعة" في حل الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك النقص الحاد في الغذاء والوقود والعملات الأجنبية.

"لقد عين وزراء وقدر مساهمتنا كثيرا. وشجع الجميع على المساهمة بأفكار لإيجاد حلول".

ويتذكره البروفيسور إبراهيم ليبومبا، وهو سياسي معارض عمل مستشارا اقتصاديا لمويني كشخص هادئ يحترم حقوق الإنسان.

لكن قيادة مويني لم تخل من الانتقادات، فقد تعرضت بعض سياساته، بما في ذلك السماح للزعماء السياسيين بإدارة شركات خاصة، لانتقادات لفتحها الطريق أمام مستويات عالية من الفساد خلال فترة رئاسته.

كما واجه مويني اتهامات بأنه يفضل المسلمين في الوظائف الحكومية. كتب لاحقا في مذكراته أن هذه الادعاءات أصابته بشدة.

وعلى الرغم من أنه أدخل ديمقراطية متعددة الأحزاب، مما سمح لأحزاب المعارضة بخوض الانتخابات، إلا أن أيا منها لم يتمكن من إزاحة حزب CCM الحاكم من السلطة.

استقال من الرئاسة في عام 1995 عن عمر يناهز 70 عاما ، بعد أن خدم فترتين على رأسه.

ومنذ ذلك الحين، ظل مويني بعيدا عن الأنظار لكنه كان حاضرا من حين لآخر وتحدث في المناسبات العامة مع بعض خلفائه الرئاسيين.

في عام 2021 ، وصفته الرئيسة الحالية سامية سولوهو حسن بأنه زعيم يستحق المحاكاة ، قائلة إنه إصلاحي و نموذج يحتذى به للكثيرين منا.

كانت تتحدث أثناء إطلاق مذكراته ، المسماة على نحو مناسب Mzee Rukhsa - رحلة حياتي.

ولد مويني في 8 مايو 1925 في تنجانيقا ، التي كانت آنذاك مستعمرة بريطانية. في عام 1964 ، بعد ثلاث سنوات من الاستقلال ، اتحدت مع جزر زنجبار لتشكيل تنزانيا.

عندما كان مويني في الرابعة من عمره، انتقلت عائلته إلى زنجبار، حيث أراده والده أن يدرس الإسلام وأن يصبح زعيما دينيا.

ولكن بدلا من ذلك ، تولى التدريس ، قبل دخول السياسة في ستينيات القرن العشرين. ثم شغل عددا من المناصب الحكومية بما في ذلك كوزير وكسفير قبل أن يصبح رئيسا لزنجبار في عام 1984 ثم خلفا لنيريري في العام التالي.

وقد نجا من زوجتيه وعدد من أطفاله، بمن فيهم رئيس زنجبار الحالي حسين مويني.