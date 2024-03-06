حزب الله نعى علي حسن حسين من بلدة حولا

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسن حسين "علي الأكبر" مواليد عام 1999 من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

