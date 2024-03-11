القوات الجوية تنظم احتفالية "يوم الوفاء" لتكريم أسر الشهداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت القوات الجوية زيارة لعدد من القادة والمحاربين القدماء وعدد من أسر الشهداء بمتحف القوات الجوية، وذلك تزامنا مع احتفال مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وبحسب بيان، تضمنت الزيارة جولة تفقدية بالمتحف استمع خلالها الحضور إلى شرح مفصل لمكونات المعرض الذي يضم بين طياته سرداً تاريخياً لبطولات القوات الجوية، أعقبها جولة داخل العرض الداخلي للمتحف، كما تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ ونشأة القوات الجوية، تلاها تقديم عدد من الفقرات الفنية التى قدمها طلبة كورال جامعة عين شمس والتى عكست المشاعر الممزوجة بالفخر والاعتزاز بدور الشهداء.

من جانبهم وجه الزائرون الشكر للقوات المسلحة لحسن الإستضافة والاهتمام الدائم والمستمر، معربين عن فخرهم وإعتزازهم بما شاهدوه فى متحف القوات الجوية وما استمعوا له من دور تاريخى للقوات الجوية المصرية وبطولاتها فى مختلف المعارك على مر العصور.

تأتي الاحتفالية تقديراً من القوات المسلحة للدور العظيم الذي يقوم به رجالها من بطولات وتضحيات فداءً للوطن وأُختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من أُسر الشهداء.