هجمات الحوثيين تعيد قراصنة الصومال

اعترضت البحرية الهندية، ناقلة بضائع اختطفها قراصنة صوماليون وطالبتهم بالاستسلام.

وقالت في إعلان إنها اعترضت السفينة «إم في روين»، التي ترفع العلم المالطي بعد أن فتحت النار على سفينة حربية هندية في المياه الدولية. وتراجعت أنشطة القراصنة الصوماليين في السنوات الأخيرة، لكن هناك مخاوف متزايدة من احتمال استئنافها وسط حالة عدم اليقين السياسي والفوضى الأوسع في المنطقة، والتي شملت هجمات على الشحن العالمي من قبل المتمردين الحوثيين

وأضافت البحرية بأنه: «تم استدعاء القراصنة الموجودين على متن السفينة للاستسلام، والإفراج عن السفينة، وأي مدنيين قد يحتجزونهم ضد إرادتهم»، حيث صعد قراصنة على متن السفينة في 14 ديسمبر، وكان على متنها طاقم من 18 فردًا عندما اختطفت بالقرب من جزيرة سقطرى اليمنية على بعد نحو 240 كيلومترًا (150 ميلا) قبالة الصومال.

وبدأت الهند مؤخرًا في استعراض قوتها البحرية في المياه الدولية، بما في ذلك دوريات مكافحة القرصنة، ونشرها على نطاق واسع بالقرب من البحر الأحمر للمساعدة في حماية السفن من الهجمات أثناء ردع الحوثي.