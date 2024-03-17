الدفاع الروسية: اسقاط 35 مسيّرة أوكرانية في 8 مناطق مختلفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "دفاعاتها الجوية أسقطت 35 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فيما دخلت الانتخابات الرئاسية يومها الأخير". وأوضحت إن الدفاعات الجوية "رصدت ودمرت" 35 طائرة من دون طيار في ثماني مناطق مختلفة بينها أربع فوق موسكو".

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