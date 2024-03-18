أمطار تضرب الفيوم (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الإثنين، حالة من عدم الاستقرار فى حالة الجو، والتي بدأت برياح متوسطة محملة بالأتربة، ثم تبعها أمطار غزيرة أغرقت شوارع قرى ومدن المحافظة.

كما ظهرت السحب المنخفضة وسط فرقعات بسبب تصادم السحب نتج عنه رعد وبرق.

وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم حالة الطوارئ على مستوى الوحدات المحلية بالمدن والقرى، وكذلك قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

وأكد المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ، أنه جرى الدفع الطقم الطوارئ يرافقها سيارات عملاقة لشفط وكسح المياه من المناطق المتضررة من تراكم كميات المياه.

وحذر مسؤولو شركة الكهرباء من الاقتراب من أعمدة الإنارة أثناء هطول الأمطار وطالبوا بالابتعاد عن الأعمدة وكابلات الكهرباء.

ونقلت الصفحة الرسمية لموقع مصراوى بثا مباشرةً عن حالة الطقس.