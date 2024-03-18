الشمس الكبيرة مستمرة.. تجدد هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تجدد هطول الأمطار الغزيرة على أحياء الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تزامنا مع نوة الشمس الكبيرة.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

وتجري حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة بصورة طبيعة دون تأثير لموجة الطقس السيئ لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.