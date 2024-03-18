الاتحاد الأوروبي يوافق على زيادة دعمه للقوات المسلحة الأوكرانية

أعلن المجلس الأوروبي في بيان، إنه وافق على زيادة دعمه للقوات المسلحة الأوكرانية بمقدار خمسة مليارات يورو (5.44 مليار دولار) من خلال صندوق مساعدات مخصص لهذا الغرض.

واوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بانه "سنواصل، بمساعدة الصندوق، دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة الحرب العدوانية الروسية مهما تطلب الأمر وما دمنا نحتاج إلى ذلك".