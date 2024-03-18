مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - خُطف أكثر من 100 شخص في هجومين منفصلين في شمال غرب نيجيريا وقعا بعد أسابيع على خطف أكثر من 250 تلميذا في الولاية ذاتها، وفق ما أفاد سكان ومسؤولون اليوم الاثنين.

وخطف مسلحون 87 شخصا في "محطة كاجورو" ليل الأحد، وفق ما قال رئيس الحكومة المحلية إبراهيم غاجيري بينما أفاد مصدر في الأمم المتحدة ومسؤول محلي سابق بأن 16 شخصا خطفوا في قرية قريبة السبت.

وصرح "اخرجوا الناس من منازلهم تحت تهديد السلاح".

وقال أحد السكان، ويدعى هاريسو داري، إن مجموعات من المهاجمين اقتحموا القرية قرابة الساعة 22,00 وانتقلوا من منزل إلى آخر وخطفوا السكان.

وأكد مصدر في الأمم المتحدة ومسؤول محلي سابق، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، هذه الرواية.

وخطف السبت 16 شخصا في "دوغون نوما" على بعد حوالي عشرة كيلومترات، بحسب هاريسو داري والمصدر الأممي والمسؤول المحلي السابق.

والأسبوع الماضي خطف مسلحون عشرات الأشخاص في قرية أخرى في منطقة كاجورو.

تنفذ العصابات الإجرامية في كثير من الأحيان عمليات خطف جماعية في شمال غرب نيجيريا، مستهدفة المدارس والقرى والطرقات السريعة حيث يمكنها خطف بسرعة عدد كبير من الأشخاص مقابل فدية.

ومطلع الشهر خطف مسلحون أكثر من 250 طالبا من مدرسة في قرية "كوريغا" على بعد حوالي 150 كيلومترا، في واحدة من أكبر الهجمات منذ سنوات.