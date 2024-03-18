لازاريني: الحكومة الإسرائيلية منعت دخولي رفح والوضع في غزة سيئ جداً

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، فيليب لازاريني، أنّ "الوضع في أرض الواقع في قطاع غزّة سيئ جداً".
ولفت لازاريني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الى أنّ "الأونروا تتعاون مع الجانب الفلسطيني ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وبرنامج الغذاء العالمي".
وكشف لازاريني أنّه "كان يعتزم زيارة مدينة رفح الفلسطينية، اليوم الاثنين"، موضحاً أنّه "تمّ إبلاغه أنّ الحكومة الإسرائيلية رفضت دخوله المدينة".
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، دعا، أمس الأحد، "إسرائيل" إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح، لافتاً إلى أنّ "أي تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة المكتظة سيؤدي إلى مزيد من القتلى والمعاناة".
وأوضح غيبريسوس أن "سكان رفح، البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة، ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، ولا مرافق صحية تعمل بكامل طاقتها وآمنة يمكنهم الوصول إليها، في أي مكان آخر في غزة".
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