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25 مصليا يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الأقصى المبارك

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 25 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك ومصلياته المسقوفة.

وأدى صلاة التراويح والعشاء 25 ألفا مصليٍ في المسجد الأقصى المبارك في ظل تعنت إسرائيلي وتشديد الإجراءات الأمنية في محيط المسجد.

 

وأعلنت وكالة "وفا" أن آلاف المواطنين الفلسطينيين أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الأجواء الباردة واستمرار سقوط الأمطار.

وأضافت وفا، أنه رغم محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة دخول الشبان على أبواب البلدة القديمة من القدس، وإخضاعهم للتفتيش.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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