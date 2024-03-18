اخبار العالم

إطلاق نار تجاه سيارة مستوطنين والاحتلال يطلق قنابل إضاءة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مصادر فلسطينية، إنه عملية إطلاق نار نفذت منذ قليل، تجاه مركبة مستوطنين قرب قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، والاحتلال يطلق قنابل إضاءة في الأجواء ويشرع بأعمال بحث وتمشيط .

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

 

على جانب آخر، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين، في أول تفاعل بينهما منذ أكثر من شهر مع تزايد الانقسام بين الحلفاء بشأن أزمة الغذاء في غزة، وسير الحرب، وفقا للبيت الأبيض.

 

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للبحث في آخر التطورات في إسرائيل وغزة بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية إلى غزة".

 

وتأتي هذه الدعوة بعد أن سارع الجمهوريون في واشنطن والمسؤولون الإسرائيليون إلى التعبير عن غضبهم بعد أن انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشدة طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة ودعا إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا