جرح قاطع باليد.. "محمود" طفل ضحية للصواريخ النارية في كفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الغضب الشديد على أهالي مدينة برج البرلس في محافظة كفر الشيخ، على مدار الساعات الماضية، بسبب انتشار بيع المفرقعات النارية التي تعرف بـ"صواريخ رمضان" لدى الكثير من التجار، الذين يبيعونها للأطفال والصبية لاستخدامها في اللهو دون إدراك بحالة خطورتها، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح عميقة في يده نتيجة لهوه بصاروخ ناري.

وكان مستشفى برج البرلس المركزي استقبل طفل يدعى "محمود.ح.م.ا"، لم يتعدى عمره 8 أعوام من أبناء مدينة برج البرلس في قسم الأستقبال والطوارئ مصابًا بجرح عميق في يده اليمنى بادعاء تفجير صاروخ ناري كان يستخدمه للهو في مدينة برج البرلس.

وبعد الفحص الطبي لحالة الطفل تبين إصابته بجرح قاطع نافذ باليد اليمنى نتيجة انفجار الصاروخ، ووفق ذلك قرر الدكتور عبدالرحمن سرحان، مدير مستشفى برج البرلس المركزي، تجهيز غرفة عمليات المستشفى بشأن اتخاذ اللازم طبيًا حيال الطفل، وإنقاذه من بتر يده بسبب تفجير الصاروخ الناري في يده اليمنى.

وأسفرت عملية التدخل الطبي التي أجراها مدير المستشفى الدكتور عبدالرحمن سرحان، عن إصلاح عضلات المنطقة المصابة حول إصبع الإبهام، وتركيب درنئة داخل الجرح بعمق الجرح، وإجراء خياطة تجميلية.

وفي السياق أطلقت إدارة مستشفى برج البرلس المركزي تحذيراتها لكل أولياء الأمور بأخذ الحيطة والحذر، وعدم السماح لأطفالهم باستخدام المفرقعات المتنوعة "بومب وشماريخ وصواريخ" المعروفة بالألعاب النارية بغرض اللهو ما تشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة الأطفال.