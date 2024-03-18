ضبط 13 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبط رجال مباحث التموين في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، عاطل وسائق يقيمان بمحافظة مطروح بحوزتهما كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر في نطاق مركز مطوبس.

كان قسم مباحث التموين في كفر الشيخ، بقيادة المقدم أحمد بسيوني سالم، رئيس مباحث التموين تلقى إشارة من شرطة تأمين الطرق تفيد بإيقاف أفراد كمين مطوبس الكائن بالطريق الدولي الساحلي في شخصين بحوزتهما كميات كبيرة من السجائر تحمل ماركات مجهولة.

انتقل محمود السرو، المفتش بمباحث التموين بكفر الشيخ إلى كمين مطوبس الدولي وبفحص الأمر تبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية أرقام س ع م 2537 قيادة المدعو "وائل.خ.إ"، 39 عامًا، سائق، ورفقته المدعو "عبدالرحمن.خ.ع"، 25 عامًا، عاطل، ويقيمان بمحافظة مطروح.

كما تبين من عملية الضبط أنهما كان بحوزتهما 13 ألفًا و700 علبة سجائر مجهولة المصدر، وبسؤالهما أنكرا حيازتهما للسجائر، وقررا أنهما كانا في طريقهما لتوصيلها إلى أحد التجار في محافظة دمياط.

جرى التحفظ على السجائر المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر رقم 6570 لسنة 2024 جنح مركز شرطة مطوبس، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.