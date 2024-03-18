"النشرة": قتيل نتيجة حادث سير في بلدة حوش الرافقة - بعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنه "سجل حادث سير في بلدة حوش الرافقة بين سيارة ودراجة نارية يقودها اللبناني ع.ع ما أدى الى اصابته إصابة بالغة في انحاء جسده، وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف وعملت على نقله الى مستشفى دار الأمل الجامعي مالبث ان فارق الحياة متأثر بإصابته".

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