مصرع طفلة صدمتها سيارة وقت الإفطار في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقيت طفلة مصرعها دهسًا من سيارة ميكروباص أثناء وقت الإفطار في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، حول حادث دهس طفلة بسبب اصطدام ميكروباص بالفتاة، وذلك في توقيت آذان المغرب.

تحرك ضباط وحدة المباحث بمركز شرطة المطرية برئاسة الرائد معاذ جمال للتحقيق في الحادث.

فحص الواقعة أظهر أن الميكروباص انقلب في شارع بورسعيد بعد دهسه للفتاة، وذلك بسبب انحراف عجلة القيادة واصطدامه بالرصيف الأوسط أمام أحد المساجد في منطقة شطا.

الطفلة اسمها رودينا الصالحي، تبلغ من العمر 9 أعوام وتعيش في مدينة المطرية، لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة للحادث، حيث تم نقل جثمانها للمشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم للحادث، وتم إبلاغ النيابة العامة لبدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الصدد.