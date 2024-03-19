أحمد موسى: البنك المركزي استقبل 58 مليار دولار خلال أقل من شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن امتنانه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد ترأسه اجتماعًا مهمًا لتنظيم الأسواق والرقابة في أسعار السلع والمواد الغذائية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، اليوم الأثنين، أن مدبولي حث اتحاد الغرف التجارية على الاجتماع بشكل مستعجل لتحديد إجراءات للهيمنة على ارتفاع أسعار السلع.

وأوضح أنه يتوجب على الحكومة والجهات المعنية معالجة جشع التجار والرقابة على الأسعار، خاصة مع توفر الدولار في البنوك، مؤكدًا على ضرورة "تفعيل العين الحمراء".

وأكد أنه من الضروري أن يتلمس المواطنين انخفاضًا في الأسعار مع تحسن توافر العملة الصعبة في البنوك والسوق الرسمي، حيث أصبح سعر الدولار الرسمي قريبًا من سعره في السوق السوق غير الرسمية.

واختتم: "البنك المركزي استقبل 58 مليار دولار في أقل من شهر، وهناك ما يكفي من الدولار حاليًا في البلاد، مما ينفي وجود مشكلة في العملة الأجنبية في الوقت الراهن".