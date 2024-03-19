مفوض الأونروا: الاحتلال منعني من دخول غزة بعدما ظهرت بيانات جديدة عن المجاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعته من دخول قطاع غزة في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة.

من جانبه، أوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين دومينيك ألين، أن الوضع كارثي في غزة، معربا عن خوفه على النساء الحوامل هناك.

وكشف ألين في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن معظم السكان في غزة يواجهون انعداما للأمن الغذائي، مؤكدا أن تداعيات سوء التغذية والجفاف على المواليد الجدد كبيرة.

وشدد ألين على أنه يجب تسريع عمليات تفتيش المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أن المجاعة على الأبواب ويسابقون الوقت في القطاع.