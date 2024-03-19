البيت الأبيض: الرجل الثالث في حماس مروان عيسى قتل في عملية إسرائيلية

أعلن الإثنين البيت الأبيض بأن إسرائيل قتلت الرجل الثاني في الجناح العسكري لحركة حماس خلال الأسبوع الماضي، بعدما كانت الدولة العبرية قد تحدّثت عن استهدافه بغارة جوية في غزة من دون تأكيد وفاته.

واوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان إن "الرجل الثالث في حماس (الثاني في جناحها العسكري) مروان عيسى قُتل في عملية إسرائيلية الأسبوع الماضي"، وذلك في معرض تقديمه إحاطة حول فحوى مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وذكر ساليفان إن إسرائيل "قضت على عدد كبير من كتائب حماس وقتلت آلافا من مقاتلي حماس بينهم قادة كبار". وأضاف "بقية القادة الكبار يختبئون، على الأرجح في عمق شبكة أنفاق حماس والعدالة ستأتيهم أيضا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 11 آذار أن غارة جوية على مجمّع تحت الأرض في وسط غزة نفّذت ليل التاسع والعاشر من آذار استهدفت عيسى، واصفا إياه بأنه أحد المخططين للهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.

وقال حينها المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن عيسى هو مساعد محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس.

لكن هاغاري قال حينها إنه لم يتّضح ما إذا قُتل عيسى في العملية، وأضاف "لا نزال ندرس نتائج الضربة بانتظار التأكيد النهائي".