بعد تداول شائعات حول اختفائها.. أول ظهور للأميرة كيت رفقة زوجها ويليام (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- الخليج 365

بعد تداول الكثير من الشائعات ونظريات المؤامرة حول السبب الأساسي وراء اختفاء أميرة ويلز كيت ميدلتون الفترة الماضية، حتى أن البعض تداول أنباء تفيد أن سبب اختفاء الأميرة بسبب وفاتها، وأن قصر الملكي لم يعلن بعد عن هذا الأمر، حتى خرجت صحيفة ذا صن البريطانية الإثنين، لتنهي هذا الجدل.

الصحيفة البريطانية نشرت فيديو يظهر أميرة ويلز، كيت ميدلتون، وهي تسير مع زوجها، الأمير ويليام، خلال عطلة نهاية الأسبوع - مع وجود شائعات ونظريات مؤامرة عن مكان وجودها بعد الإعلان عن إجرائها جراحة خطيرة في البطن.

اللقطات التي انتشرت وتداولتها وسائل إعلام عالمية، تظهر خلالها أميرة ويلز كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام وهما يسيران في شارع يحملان حقائب تسوق، وحسب صحيفة ذا صن ، فإن الفيديو تم التقاطه يوم السبت، في وندسور بعد أن ذهب الزوجان إلى متجر وندسور فارم.

حسب مجلة فوربس الأمريكية والتي نشرت في تقرير لها، أن أميرة ويلز لم تُشاهد على شريط فيديو منذ شهور - كانت آخر مرة في 25 ديسمبر 2023، قبل أن يعلن قصر كنسينجتون أنها ستخضع لعملية جراحية في البطن و ستتعافى في المنزل.

زادت نظريات المؤامرة حول كيت في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من الأحداث الغريبة، بما في ذلك إلغاء أول ظهور علني لها منذ الجراحة واعتذارها عن مشاركة صورة معدلة وزعها القصر.

لم يصدر حتى الآن القصر الملكي أو متجر وندسور فارم أي بيان، إلا أنّ صحيفة ذا صن البريطانية، كشفت أن ويليام وكيت شوهدوا وهم سعداء ومرتاحين وصحيين، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كانت كيت بعيدة تمامًا عن أعين الجمهور منذ أن شوهدت آخر مرة في عيد الميلاد، وزادت نظريات المؤامرة حول صحتها وعلاقتها مع ويليام في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من الأحداث الغريبة. والتي جاءت أبرزها أوائل مارس، حينما أزالت وزارة الدفاع اسم كيت من موقع إلكتروني يعلن عن موكب Trooping the Colour، والذي كان من الممكن أن يكون أول ظهور مقرر لها منذ الجراحة المبلغ عنها. ثم، بعد خمسة أيام فقط، نشر قصر كنسينجتون صورة لكيت وأطفالها الثلاثة في عيد الأم.

الصورة التي سرعان ما تراجعت وكالة أسوشيتيد برس وعددا من وكالات الأنباء العالمية عنها، بسبب مخاوف من التلاعب بها رقميًا. ليصدر القصر فيما بعد اعتذارًا وقعته كيت قالت فيه إنها، مثل العديد من المصورين الهواة، قامت بتحرير الصورة بنفسها وتأسف عن "أي ارتباك"تسببت فيه - على الرغم من أن القصر رفض نشر النسخة غير المحررة. حافظ القصر على أن تعافي كيت يسير على ما يرام وقال إنه سيعلق فقط لإصدار تحديثات رئيسية.

بعد أن نشر قصر كنسينجتون الصورة المحررة لكيت وأطفالها الثلاثة، قالت وكالة فرانس برس، إحدى أكبر وكالات الأنباء في العالم، إن القصر لم يعد "مصدرًا موثوقًا به".