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بايدن: حريتنا في صناديق الاقتراع ولن نسمح للجمهوريين وترامب بإبعادنا

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ياسر رشاد - القاهرة - غرد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على موقع إكس، اليوم الإثنين قائلا: "حرياتنا في صناديق الاقتراع، يحاول الجمهوريون ودونالد ترامب إبعادنا، لن نسمح لهم".

من ناحية أخرى، اتهمت حملة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منافسه الرئيس السابق، دونالد ترامب بأنه يريد "6 يناير آخر" بعد أن حذر ترامب من أنه سيكون هناك "حمام دم" إذا خسر الانتخابات.

وفي ردها، قالت حملة ترامب إنها ترفض ربط عبارة "حمام الدم" التي قالها المرشح المتوقع للحزب الجمهوري، خلال حديثه عن صناعة السيارات والتعريفات الجمركية، بالعنف.

وفي حديثه في أوهايو، السبت، لدعم مرشح الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ بيرني مورينو، قال ترامب للحشود "الآن، إذا لم يتم انتخابي.. فسيكون ذلك حمام دم للبلاد".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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