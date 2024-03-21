فادي كرم عن فقدان الطوابع: لتزويد سرايا اميون بآلة الوسم واتمام المعاملات

اشار النائب فادي كرم في بيان، الى انه "بعد تفاقم ازمة فقدان الطوابع الاميرية من المراكز المخصصة لبيعها، وتعاظم معاناة المواطنين بسبب هذا الواقع، وطرح بعض الاستغلاليين الطوابع في السوق السوداء الجشعة، أطالب وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل بالتعجيل بالاجراءات الضرورية لتزويد مركز محتسبيّة قضاء الكورة في سرايا اميون بآلة الوسم الضرورية لاتمام المعاملات، والتي تُساهم في تحرير المواطنين من الابتزاز الواقع بحقهم. عسى المسؤولين في السلطة العمل على التخفيف عن كاهل المواطنين ولو بالحد الادنى المطلوب".

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