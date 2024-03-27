انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب رفع جلسته بعد التصويت على عدة قرارات:

• مجلس النواب يصوت على اضافة فقرة إلى جدول أعماله (مشروع التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة).



• مجلس النواب يُصوت على توصيات اللجنة المكلفة بخصوص فيضانات محافظة دهوك.

• مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص.

• مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا.

• مجلس النواب يُصوت على اضافة فقرة على جدول أعماله (التصويت على قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩).

• مجلس النواب يُصوت على قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩.

• مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.

• مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة ۲۰۰۰.

