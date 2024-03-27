انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته والان مع التفاصيل
• مجلس النواب يصوت على اضافة فقرة إلى جدول أعماله (مشروع التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة).
• مجلس النواب يُصوت على توصيات اللجنة المكلفة بخصوص فيضانات محافظة دهوك.
• مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص.
• مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا.
• مجلس النواب يُصوت على اضافة فقرة على جدول أعماله (التصويت على قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩).
• مجلس النواب يُصوت على قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩.
• مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.
• مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة ۲۰۰۰.