مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 في حادث تصادم بـ"أسيوط الزراعي"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق أسيوط الزراعي، أمام كوبرى بني شقير بمركز منفلوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، ووجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن حادث التصادم نتج عن السرعة الزائدة وعدم الانتباه من قبل سائقي السيارتين، مما أدى إلى اصطدامهما، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص في الحال، وإصابة 10 آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.