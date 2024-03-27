القوات الجوية تواصل إسقاط المساعدات على قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

واصلت القوات الجوية المصرية، تنفيذ الطلعات الجوية اليومية على مدار يومى 26 و 27 من مارس الجارى لأعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك، بالتزامن مع إقلاع طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيرتها الإماراتية من مطار العريش؛ لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

ويأتي ذلك إستمرارًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم كل أوجه الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين في ظل المخاطر الإنسانية الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية، وإنطلاقًا من الدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية؛ لحشد جهود المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة.