غارة على طيرحرفا بصاروخين ومعلومات عن سقوط اصابات

اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على دفعتين مستهدفاً احد المنازل في بلدة طير حرفا ملقيا صاروخين احدهما لم ينفجر، فيما الصاروخ الثاني تسبب بتدمير المنزل بشكل كامل، وعلى الاثر توجهت سيارات الاسعاف باتجاه المنزل المستهدف. واشارت المعلومات الأولية حول الغارة الى وقوع اصابات.

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