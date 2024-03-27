للتحقيق بشأن التجسس.. بولندا تستدعي قائد الفيلق الأوروبي "يوروكوربس"

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو - (د ب أ)

استدعت بولندا القائد الحالي للفيلق الأوروبي "يوروكوربس" في ستراسبورج الليفتنانت جنرال ياروسلاف جرومادزينسكي بأثر فوري.

وأعلنت وزارة الدفاع في وارسو، اليوم الأربعاء، على موقع "إكس" إن هذا القرار يرجع إلى تحقيقات مكافحة التجسس بعد ظهور معلومات جديدة بشأن الضابط.

وتم إنشاء "يوروكوربس"، وهو مقر متعدد الجنسيات، في عام 1993 بمبادرة من المستشار الألماني آنذاك هيلموت كول والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران.

واليوم يمكن وضع ما يصل إلى 60 ألف جندي من ألمانيا وفرنسا بولندا وبلجيكا وإسبانيا ولوكسمبورج تحت قيادة هذا الفيلق، وتعمل هذا القوة لكل من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي ومقرها في ستراسبورج.

يذكر أن جرومادزينسكي (53 عاما) يقود "يوروكوربس" منذ يونيو الماضي، ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل إضافية عن موضوع التحقيق.