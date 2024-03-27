حركة أمل تنعى علي أحمد مهدي إثر عدوان اسرائيلي غادر على  بلدة الناقورة

أعلنت حركة أمل في بيان، بانه بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد علي أحمد مهدي مواليد الناقورة 8/3/1975، والذي استشهد إثر عدوان اسرائيلي غادر على بلدة الناقورة.

ولفت البيان الى إن حركة أمل تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.