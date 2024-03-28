سجن نجل رئيس غينيا بيساو السابق في الولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - حكمت محكمة أمريكية على نجل رئيس غينيا بيساو السابق، بالسجن لأكثر من ست سنوات لقيادته عصابة دولية لتهريب الهيروين.

وتقول السلطات إن مالام باكاي سانها جونيور (52 عاما) خطط لاستخدام العائدات لتمويل طموحاته في أن يصبح رئيسا لغينيا بيساو من خلال انقلاب.

غرب إفريقيا

وهو ابن مالام باكاي سانها ، الذي قاد الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من عام 2009 حتى وفاته في عام 2012.

تم ربط سانها جونيور بانقلاب فاشل في فبراير 2022.

تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أغسطس 2022 ، بعد اعتقاله في تنزانيا قبل بضعة أسابيع.

وبدأت محاكمته بعد ذلك بوقت قصير، وفي سبتمبر من العام الماضي، أقر بأنه مذنب بالتآمر لاستيراد المخدرات بشكل غير قانوني.

قال عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي دوغلاس ويليامز، "لم يكن مالام باكاي سانها جونيور أي مهرب مخدرات دولي عادي، إنه نجل الرئيس السابق لغينيا بيساو وكان يتاجر بالمخدرات لسبب محدد للغاية - لتمويل انقلاب من شأنه أن يقوده في النهاية إلى رئاسة بلده الأصلي حيث خطط لإنشاء نظام مخدرات".

سانها جونيور متهم باستيراد الهيروين من عدة دول إلى البرتغال ، وكذلك من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

وتقول السلطات الأمريكية إنه يمكن ترحيله بعد سجنه لأنه ليس مواطنا أمريكيا.

وشغل الرجل البالغ من العمر 52 عاما، والمعروف باسم "باكايزينهو" في غينيا بيساو، عدة مناصب في الحكومة، بما في ذلك منصب المستشار الاقتصادي لوالده.

وبحسب ما ورد كشف أنه «متورط شخصيا» في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2022 للإطاحة بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو، والتي خلفت 11 قتيلا، معظمهم من أفراد قوات الأمن.

ويزعم أن سانها جونيور أخبر عملاء سريين في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) أنه استخدم عائدات المخدرات لتمويل مدبري الانقلاب ، حسمبا ذكرت إذاعة دويتشه فيلة الألمانية المملوكة للدولة العام الماضي.

غينيا بيساو هي مركز سيئ السمعة للاتجار بالمخدرات، إنها قناة رئيسية للكوكايين من أمريكا اللاتينية المتجهة إلى أوروبا ، مما أدى إلى تصنيف الولايات المتحدة والأمم المتحدة لها "دولة مخدرات" منذ أكثر من عقد من الزمان.

ويقول الخبراء إن مهربي المخدرات وشبكاتهم يتمتعون بنفوذ كبير وراسخون في حكومة البلاد، وغالبا ما يمولون الحملات الانتخابية للسياسيين الذين يمكنهم الاعتماد عليهم لحماية التجارة غير المشروعة.