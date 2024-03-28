انت الان تتابع خبر التموينية الالكترونية في 6 محافظات.. شمول 11 مليون عراقي و"شطب" نحو 700 ألف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة طالب حسن نعمة إنه "تم تحديث بيانات الأسر المشمولة بالبطاقة التموينية الإلكترونية، إذ وصل عدد المشمولين حتى الآن إلى 10 ملايين و760 ألف مواطن، ويمثل هذا العدد نسبة تتجاوز 26 بالمئة من سكان البلد"، بحسب صحيفة الصباح.وأشار نعمة إلى أنَّ "الوزارة تستعد لإطلاق برنامج الوكالات الإلكترونية خلال الشهر المقبل بعد الاتفاق مع المركز الوطني لأتمتتها، والإسراع بالإجراءات الفنية والقانونية للشروع بذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي في تبسيط الإجراءات واختزال الروتين، مع إكمال العقود مع الشركات لتنفيذ الدفع إلكترونياً أيضاً".

وأضاف أنَّ الوزارة سبق أن افتتحت مراكز لتحديث بيانات المشمولين في محافظات المثنى والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وكركوك ودهوك وجانب الكرخ من بغداد.

وبيّن أنَّ "الوزارة بصدد تقديم دراسة جدوى لأتمتة البطاقة التموينية في بقية المحافظات وجانب الرصافة من بغداد، حيث وصلت إلى مراحل متقدمة بالتعاون مع المركز الاستشاري في جامعة بغداد لتجاوز المعوقات التي رافقت عملية تحديث المحافظات السابقة، وسيشهد المواطن تطوراً كبيراً في عملية الأتمتة المقبلة وتحديثها ذاتياً بالمنزل عبر التطبيق الإلكتروني للوزارة اعتماداً على البطاقة الوطنية الموحدة في تثبيت البيانات بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبنظام برمجي دقيق وبسيط، لاستهداف المشمولين بالبطاقة والوصول إلى الرقم الحقيقي لهم".

وتابع نعمة أنَّ الوزارة ستعمل وفق الخطة الموضوعة للانتقال بشكل نهائي إلى البطاقة الإلكترونية من خلال المتابعة اليومية للمحافظات لإنجازها في أقرب وقت.

وسبق ان أعلنت وزارة التجارة حجب البطاقة التموينية عن قرابة 700 الف فرد بين متوفٍ ومسافر، كانت تصرف لهم حصص تموينية شهرية.

