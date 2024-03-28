شكرا لقرائتكم خبر عن بركان "إيبو" ينفث رمادًا لارتفاع 2000 متر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثار بركان "إيبو" على جزيرة "هالماهيرا" الإندونيسية، مساء أمس الأربعاء، ما أدى إلى تناثر رماد على ارتفاع 2000 متر فوق قمته.وقال المسؤول لدى مرصد بركان "إيبو" أكسل رويرو: "إن الثوران حدث عند الساعة 7:23 مساءً بالتوقيت المحلي لمدة 121 ثانية، بينما كانت الرياح تتجه غربًا".وطلب مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية من القاطنين بالمنطقة ارتداء النظارات والأقنعة عند القيام بأنشطة خارج المنازل والابتعاد عن الأنهار التي تنبع من قمة الجبل.وكان جبل "إيبو" ثاني أكثر البراكين نشاطًا في إندونيسيا خلال عام 2023م بمعدل وصل إلى 21100 ثوران.