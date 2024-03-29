العالم الهولندي يعود لإرهاب العالم من جديد بتغريدة عن زلزال وشيك 

ياسر رشاد - القاهرة - من جديد.. حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتز من التهديد الوشيك بحدوث زلزال كبير في باكستان، تصل قوته المحتملة إلى 7 درجات على مقياس ريختر.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب سلسلة هزات شهدتها المنطقة تراوحت شدتها بين 5.1 و5.5 على مقياس ريختر.

ووفقًا لتغريدة نشرت على موقع X، أكد هوغربيتز على أهمية الاستعداد في مواجهة النشاط الزلزالي المتصاعد.

وسلط الضوء على أربعة زلازل معتدلة ضربت باكستان ومنطقة هندو كوش في أفغانستان خلال الأيام التسعة الماضية كمؤشر على تزايد الضغوط التي يمكن أن تبلغ ذروتها بزلزال بقوة 7 ريختر.

أشارت الملاحظات السابقة للعالم الهولندي إلى حدث سماوي نادر يتضمن اقترانات كوكبية، وخاصة محاذاة الشمس والمشتري وأورانوس. وأشار هوغربيتز إلى أن هذا الاقتران، الذي يحدث كل 14 عامًا تقريبًا، يتم تكثيفه هذه المرة من خلال تحالفات إضافية مع عطارد والزهرة والقمر. وحذر من أن هذا التكوين الكوني يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات زلزالية كبيرة، قد تصل إلى 8 درجات على مقياس ريختر.

ويؤكد النشاط الزلزالي الأخير في باكستان مدى إلحاح هذه التحذيرات.

هز زلزال بقوة 5.7 درجة عدة مدن في إقليم بلوشستان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وبينما تستعد السلطات والمقيمون للأحداث الزلزالية المحتملة، يتم التركيز على تدابير اليقظة والاستعداد للتخفيف من المخاطر وضمان سلامة المجتمعات في المناطق المتضررة.

ومنذ 5 نوفمبر؛ توقف هوغربيتس عن التغريد أو نشر أي نشرات فلكية أو توقعات بأنشطة زلزالية؛ بالرغم من تعرض الكرة الأرضية منذ تلك الوقت لهزات قوية بأماكن مختلفة؛ بلغت قوتها في بعض الأحيان 7.6 درجة على مقياس ريختر.

وكان آخر ظهور للعالم الهولندي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) من خلال تغريدة عن فلسطين ذكر فيها متابعيه بالنكبة الفلسطينية؛ وقال فيها إنه "في عام 1948، تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني قسراً من أراضيهم". ونشر هوغربيتس نفس المحتوى على حسابه في "فيسبوك"، ولم ينشر شيئاً فيما بعد.