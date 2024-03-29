قوة مؤثرة.. وزيرة الهجرة تكشف أعداد المصريين في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة، مستقلة منذ 9 سنوات، بعد أن كانت ضمن وزارة العمل، مشيرة إلى أن المصريين في الخارج اسمهم متواجدة على الوزارة.

وأضافت الوزيرة، عبر برنامج صناع القرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة ممثل حقيقي للمصريين في الخارج، لافتة إلى أنه عدد المصريين في الخارج 14 مليونا.

وشددت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على أن الوزارة، هي وزارة أمن قومي، موضحة أن مصر تمتلك العديد من العلماء والخبراء وكافة الفئات في الخارج.

ونوهت وزيرة الهجرة، السفير سها جندي، بأن المصريين بالخارج قوة مؤثرة، موضحة أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بملف المصريين في الخارج.