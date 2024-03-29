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زلزال يضرب جنوب اليونان بقوة 5.7 درجة

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واس - أثينا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر اليوم، جنوب اليونان قبالة سواحل غرب شبه جزيرة "بيلوبونيز".
وكان مركز الزلزال تحت قاع البحر بالقرب من جزر "ستروفاديس".

زلازل اليونان

كما وقع الزلزال على عمق 17 كيلومتراً وعلى بعد نحو 120 كيلومتراً جنوب غرب مدينة "باتراس".
وبحسب معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية، لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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