شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب جنوب اليونان بقوة 5.7 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر اليوم، جنوب اليونان قبالة سواحل غرب شبه جزيرة "بيلوبونيز".

وكان مركز الزلزال تحت قاع البحر بالقرب من جزر "ستروفاديس". زلازل اليونان كما وقع الزلزال على عمق 17 كيلومتراً وعلى بعد نحو 120 كيلومتراً جنوب غرب مدينة "باتراس".

وبحسب معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية، لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.