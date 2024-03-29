الجيش الإسرائيلي: استهدفنا نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في "حزب الله" بالبازورية

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي قامت في وقت سابق اليوم في منطقة البازورية في لبنان باستهداف علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله".
كذلك زعم أدرعي، أن "نعيم كان خبيرًا كبيرًا في التنظيم وخاصة في مجال القذائف الصاروخية وكان يقود عمليات لإطلاق قذائف كبيرة الوزن".
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