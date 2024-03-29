متطوعو الدفاع المدني أعلنوا تعليق العمل في مراكز الشمال الإقليمي حتى قبض رواتبهم

أشار متطوّعو ​الدفاع المدني​ الإقليمي في الشمال، أنّ "بعد تثبيتنا في ملاك المدرية العامة للدفاع المدني بتاريخ 26/08/2023، وبعد الوعود المتكرّرة في كلّ شهر بأنّنا سنتقاضى أجورنا عن ثمانية أشهر، وبعد الطّلب منّا الالتزام بالدّوام، تَركنا أعمالنا وضماننا في المؤسّسات الّتي كان معظمنا يعمل فيها"، مشدّدين على أنّ "لدينا عوائل وأطفال بحاجة لتغطية طبيّة ومدرسيّة، وأدنى حقوق العيش الكريم".

ولفتوا في بيان، إلى أنّ "بعد اجتماع ​لجنة الدفاع الوطني​ والداخلية والبلديّات الخميس 28 الحالي، لم يصدر عنها أي بيان بخصوص رواتبنا"، معلنين "أنّنا سنقوم بتعليق العمل لدى المراكز التّابعة للشّمال الإقليمي، حتّى صدور قرار ينصفنا في الاجتماع المقرّر الثّلثاء المقبل للجان المختصّة بشأن الموظّفين المظلومين، وبعد ذلك لن يكون هناك أيّ تنفيذ لمهمّات حتّى إشعار آخر ما لم يقوموا بإنصافنا".