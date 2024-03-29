الجيش البريطاني يسمح بإطلاق اللحى بعد 100 عام من الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بعد حظر استمر نحو 100 عام، أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، بأن الجيش البريطاني سمح لضباطه وجنوده ومنتسبيه بإطلاق لحاهم.

ووفق صحيفة التليجراف سيمنح الجنود في إجازة عيد الفصح وقتا لإطلاق لحاهم إن أرادوا، اعتبارا من اليوم الجمعة.

ويرتبط رفع الحظر بأزمة التجنيد، حيث يعاني الجيش البريطاني، نقصا حادا في نسبة الإقبال على الانتساب.

من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، إن الحظر الذي كان مفروضا على إطلاق اللحية أمر "سخيف".

فيما أشار مرسوم إطلاق اللحى إلى أنها يجب أن تكون منسقة وتتوافق مع معايير المظهر الأنيق للعسكريين.

وكان الملك تشارلز، وهو القائد الأعلى، قد وقع على القرار أمس الخميس، بالسماح للضباط والجنود بإطلاق اللحى، على أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

هذه الخطوة ستجعل الجيش متماشيا مع سلاح الجو الملكي البريطاني والبحرية الملكية اللذين يسمحان بالفعل باللحى الكاملة.

ويعتقد أن حظر اللحية الأصلي والذي حدث قبل 100 عام كان قد تم إقراره لضمان التوحيد في المظهر.