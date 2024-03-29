الرئيس جوماي فاي يؤدي القسم في مجمع عبدو جوف للمؤتمرات

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت المواقع المحلية في السنغال، بأن الرئيس اليساري الشاب بشير جوماي فاي، سيؤدي القسم اليمين أمام حكماء المجلس الدستوري السبعة، الثلاثاء القادم الموافق 2 أبريل 2024 في مجمع عبد جوف للمؤتمرات فى جا منياجو من ضواخي العاصمة داكار.

الرئيس اليساري الشاب بشير جوماي فاي

ويليه هذا القسم في نفس اليوم، مراسم تسليم السلطة في القصر الرئاسي بين الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال و الرئيس المنتخب حديثا بشير جوماي فاي ، لتبدأ مهمة الأخير في الرئاسة لغاية 5 سنوات.

وكان الرئيس المنتهية ولايته طلب، الأربعاء الماضي، من حكومته اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحضير لنقل ملفات السلطة.

كما استقبل الرئيس ماكي سال، أمس الخميس 28 مارس، بالقصر الرئاسي، خليفته المنتخب بشير جوماي فاي، الذي فاز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 مارس 2024.

وخلال هذا الاجتماع، أفادت قناة RTS العامة، أن الزعيمين انخرطا في مناقشات متعمقة حول القضايا الحاسمة للدولة، لا سيما معالجة الملفات ذات الأولوية وكذلك التفاصيل اللوجستية لحفل أداء القسم والتسليم.

وبعد هذا الاتصال الرسمي الأول تم تنظيم زيارة إلى القصر الرئاسي.

ويعتبر مهندس فوز مرشح “جوماي رئيسا” في الانتخابات الرئاسية عثمان سونكو رئيس حزب باستيف الذي حلته الحكومة المنتهية ولايتها في يوليو الماضي. وشارك في جلسة الاستماع هذا الخميس.

وطلب الرئيس سال، الأربعاء، من الحكومة والوزير الكاتب العام لرئاسة الجمهورية والوزير الكاتب العام للحكومة “اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان، خاصة، إعداد ملفات نقل السلطات”.

وفي اليوم نفسه، أعلنت اللجنة الوطنية لإحصاء الأصوات، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أمادي جوف، النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 مارس، وأكدت هذه النتائج فوز مرشح الائتلاف “جوماي رئيسا” الثثبنسبة 54.28% من أصواته الصحيحة، يليه أمادو با، مرشح حزب بينو بوك ياكار ، الذي حصل على 35.79%.

وأمام المجلس الدستوري ثلاثة أيام لإعلان النتائج النهائية.

خرج أنصار مرشح المعارضة بشير جوماي فاي، في الشوارع للاحتفال بفوزه، بعد ظهور المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية في السنغال.

وأصدر خمسة على الأقل من 19 مرشحا في السباق بيانات مع ورود النتائج بعد الانتخابات التي جرت يوم الأحد، وهنأوا فاي.

شارك الملايين في يوم سلمي للتصويت لانتخاب خامس رئيس للسنغال بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية غير المسبوقة التي أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة وعززت الدعم للمعارضة.

وعلى المحك النهاية المحتملة لإدارة يقودها الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال روجت لسياسات صديقة للمستثمرين، لكنها فشلت في تخفيف المصاعب الاقتصادية في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب أفريقيا عرضة للانقلاب.

وكان أمام الناخبين خيار 19 متنافسًا، ليحلوا محل سال الذي يتنحى بعد فترة ولاية ثانية شابتها اضطرابات بسبب محاكمة زعيم المعارضة عثمان سونكو ومخاوف من أن الرئيس يريد تمديد ولايته إلى ما بعد الحد الدستوري.

لم يكن شاغل المنصب مدرجا في الاقتراع لأول مرة في تاريخ السنغال. واختار ائتلافه الحاكم با (62 عاما) مرشحا له.

الإحصاء المبكر

وتم تسجيل نحو 7.3 مليون شخص للتصويت في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 18 مليون نسمة. وبلغت نسبة المشاركة حوالي 71٪ ، وفقا لتلفزيون RTS الحكومي.

سار يوم الانتخابات بسلاسة دون الإبلاغ عن أي حوادث كبيرة.

وأظهرت المجموعة الأولى من نتائج فرز الأصوات التي أعلن عنها التلفزيون أن فاي فازت بأغلبية الأصوات مما أثار احتفالات واسعة النطاق في الشوارع في العاصمة داكار.



وتجمع المؤيدون المبتهجون في حي سونكو عندما أطلق المؤيدون الألعاب النارية ولوحوا بالأعلام السنغالية وأطلقوا الفوفوزيلا.

أعلن خمسة مرشحين معارضين على الأقل في وقت لاحق فوز فاي ، معترفين فعليا بالهزيمة. وكان من بينهم أحد المتنافسين الرئيسيين ، أنتا باباكار نغوم ، الذي تمنى لفاي النجاح كزعيم للسنغال في بيان.

ولم يتضح عدد مراكز الاقتراع البالغ عددها 15633 مركزا حتى الآن.

ومن المتوقع صدور النتائج المؤقتة النهائية بحلول يوم الثلاثاء. لن تتم الجولة الثانية من التصويت إلا إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50٪ من الأغلبية المطلوبة لمنع جولة الإعادة.

"ديوماي هو سونكو"

تم استبعاد سونكو ، الذي كان في السجن حتى وقت قريب ، من السباق بسبب إدانته بالتشهير. وهو يدعم فاي، المؤسس المشارك لحزبه "باستف" المنحل الآن، والذي اعتقل أيضا قبل عام تقريبا بتهم تشمل التشهير وازدراء المحكمة.

وسمح قانون عفو صدر هذا الشهر بالإفراج عنهم قبل أيام من التصويت، لقد بحملة معا تحت شعار "Diomaye is Sonko".

وأيد بعض السياسيين البارزين ومرشحي المعارضة ترشيح فاي.

وقال فاي بعد الإدلاء بصوته "السكان يختارون بين الاستمرار والتمزق" ، وحث المتنافسين على قبول الفائز.

وسيترك سال، الذي انتخب لأول مرة في عام 2012، منصبه بعد انخفاض شعبيته الذي تعمق عندما سعت السلطات إلي تأجيل، الانتخابات إلى ديسمبر، كان من المقرر في البداية في 25 فبراير.

وأثارت هذه الخطوة اضطرابات ومخاوف بشأن التجاوز الاستبدادي، مما دفع المجلس الدستوري السنغالي إلى الحكم بأن التصويت يجب أن يمضي قدما قبل نهاية ولاية سال في 2 أبريل.

ووعدت فاي بالقضاء على الفساد واستعادة الاستقرار وإعطاء الأولوية للسيادة الاقتصادية، وناشدت الشباب في المناطق الحضرية المحبطين بسبب نقص الوظائف في بلد 60٪ من سكانه تقل أعمارهم عن 25 عاما.