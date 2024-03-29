رياح وشبورة.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا السبت



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 30 مارس على معظم أنحاء البلاد ومختلف المحافظات.

وقالت الهيئة في بيان لها: من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبحسب البيان: يتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.