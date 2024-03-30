بايدن: نركز على ضمان الحفاظ على الهدوء واستعادته بالدول المجاورة لغزة بما في ذلك لبنان

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى "أننا نعمل مع الشركاء لمواجهة الأزمة الإنسانية بغزة وتقديم المساعدات وإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار".

ولفت إلى "أننا نعمل مع الشركاء لإقرار وقف فوري لإطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل وسنعمل ليكون أكثر ديمومة".

وشدد بايدن على "أننا نركز على ضمان الحفاظ على الهدوء واستعادته في الدول المجاورة بما في ذلك لبنان".

ورأى أنه "يجب الحفاظ على مساحة للسلام من أجل حل الدولتين وتوفير الأمن والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين بالتساوي".

إلى ذلك، قال بايدن "نلتزم بالعمل مع الجالية العربية الأمريكية وهي داعم حاسم للشعب الفلسطيني والعربي والسلام العادل والدائم".