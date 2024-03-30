الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي دمّر قاعدة للمسلحين في سوريا

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء يوري بوبوف، أن "ضربة نفذتها القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف، وكانوا يختبئون في منطقة سلسلة جبلية في محافظة حمص في سوريا".
ويأتي ذلك بعد هجمات نفذتها الجماعات المسلحة في إدلب وحلب، أمس، وفق ما أفاد الإعلام السوري الرسمي.
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