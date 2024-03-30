شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة عسكرية يابانية لمواجهة النفوذ البحري الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت مراسم نشر أول وحدة للصواريخ أرض /بحر للقوات البرية اليابانية في جزيرة أوكيناوا الرئيسية اليوم السبت، في الوقت الذي تعزز فيه اليابان دفاعاتها وسط تأكيد الصين لنفوذها البحري.

وأكد النائب الأول لوزير الدفاع ماكاوتو اونيكي الأهمية الشديدة لموقع أوكيناو للأمن القومي، والتي تقع تقريبا في منتصف سلسلة من الجزر اليابانية المنتشرة لمسافة 1200كيلو متر من جزيرة كيوشو الرئيسية في أقصي الجنوب صوب تايوان، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وجاءت المراسم عقب تأسيس فوج الصواريخ أرض/ بحر في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وسوف تكون مهمة الفوج ، المزود بصواريخ أرض/ بحر الموجهة من طراز 12 مراقبة السفن الحربية الصينية التي تبحر غالبا بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية وجزيرة مياكو.

ويتم أيضا نشر وحدات صواريخ أرض /بحر في جزيرتي مياكو وايشيجاكي في مقاطعة أوكيناوا وجزيرة امامي -اوشيما في مقاطعة كاجوشيما وتستضيف مقاطعة أوكيناوا معظم المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان.