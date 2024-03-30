شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 12 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

مساعدة المتضررين

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون جراء حوادث سببتها الأمطار الغزيرة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأفادت الأنباء الواردة من الإقليم اليوم أن مناطق "دكي ونصير آباد وهرنائي" تعرضت لهطول أمطار غزيرة استمرت لأكثر من عشر ساعات ما أدى إلى وقوع العدد من الحوادث.وأضافت أن معظم القتلى سقطوا جراء انهيار أسقف المنازل، والتعرض للماس الكهربائي، مشيرة إلى أن فرق الإغاثة تواصل جهودها لمساعدة المتضررين.فيما أفادت السلطات الحكومية في إقليم خيبر بختونخواه بمقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء الأمطار التي هطلت بغزارة في مناطق مختلفة من الإقليم.