عبدالمسيح: كفى تعطيلًا للديمقراطية وافتحوا أبواب المجلس لننتج رئيسًا صنع في لبنان

أقام النائب أديب عبد المسيح، إفطارًا رمضانيًا بعنوان "رمضان بيجمعنا"، في راسمسقا الكورة، بحضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وحضور عدد من النواب.

وألقى النائب عبد المسيح كلمة بالمناسبة، حيث قال: "تجمعنا الهوية اللبنانية العربية، وهوية الكرم وقيم العائلة، مبادئ الحرية سيادة الوطن واستقلاله، يجمعنا اتفاق الطائف الذي يجب أن نحترمه ونطبقه، تجمعنا الأرزة التي تتوسط العلم اللبناني، تجمعنا القرارات الدولية التي واجب علينا أن نحترمها، يجمعنا الجيش اللبناني الحبيب والقوى الأمنية المخولين فقط بحمل السلام و الدفاع عن عرضنا وكرامتنا وارضنا ومياهنا، تجمعنا دماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن لبنان لكي نحيا نحن، يجمعنا تراب اجدادنا وآبائنا الذين جاهدوا لصون حرية لبنان لكي نحيا نحن، تجمعنا أصوات المآذن و اجراس الكنائس في الساحل والجبال والوديان، تجمعنا مساحة لبنان ال 10452".

وشدد على أنّه "كفى تعطيلاً للديمقراطية، افتحوا ابواب المجلس لننتج رئيسا صنع في لبنان، ونضع إدارة ونضمن سيادة ونقر حياداً".