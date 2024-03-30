عمرو الفقي: خالد أبوبكر مستشارا قانونيا للشركة المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة أن الشركة تعاقدت مع المحامي خالد أبوبكر ليكون مستشارا قانونيا للشركة المتحدة والشركات التابعه لها وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة من ذوي الخبرة.

ويقدم خالد أبو بكر حاليا برنامج التوك شو الرئيسي في قناة ON "كل يوم" وسبق له تقديم مجموعة من البرامج الناجحة في قناتي أوربت والحياة.

ويشغل خالد أبو بكر حاليا منصب المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس بعد نجاحه المشهود في إدارة الجانب القانوني من أزمة جنوح السفينة إيفرجيفن عام 2021.